Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Atik, BM Genel Kurulunun Ukrayna ile ilgili olağanüstü özel oturumunda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yazılı açıklamasını okudu.

KİK ülkelerinin, Rusya ve Ukrayna'nın diplomasiye dönmesi, diyalog ve barışçıl müzakerelere başvurması gerektiğini vurguladığı açıklamada, taraflara sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuk gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamaya göre, KİK ülkeleri, Ukrayna'da yerinden edilenlerin sayısındaki artışla insani sorunların şiddetlenmesini endişe ve üzüntü ile takip ediyor.

KİK, Basra Körfezi'ne kıyısı olan 6 Arap ülkesi Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.