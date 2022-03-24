Fransız çimento şirketi Lafarge'ın terör örgütleriyle kirli ilişkisi bir kez daha yargı önüne taşınıyor.

Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge'ın Suriye'de 2014'e kadar yürüttüğü faaliyetler sırasında, insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olduğu iddialarını yeniden inceliyor.

Terör örgütlerine 13 milyon euro

2017'de başlatılan soruşturmada, şirketin Suriye'de inşa ettiği fabrika aracılığıyla terör örgütlerine yaklaşık 13 milyon euro ödediği belirlendi.

Şirketin, terör örgütlerine ödemeyi Suriye'deki faaliyetlerini sürdürmek için yaptığı, bu şekilde insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olduğuna karar verildi.

Karar Paris Temyiz Mahkemesi tarafından 2019'da iptal edildi.

Yargıtay ise geçen yıl Temyiz Mahkemesi'nin bu kararını bozdu, iddiaların yeniden incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Temyiz mahkemesi, şirket hakkındaki "insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlere destek" suçlamasını yeniden inceliyor.

TRT World'ün "Fabrika" adlı belgeseline konu oldu

Lafarge'ın, Fransız istihbaratının kontrolü altında terör örgütleriyle yaptığı iş birliği, TRT World ekibi tarafından hazırlanan "Fabrika" adlı belgesele de konu oldu.

Belgeselde, Lafarge'ın Avrupa Birliği fonlarını terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya nasıl aktardığı ortaya koyuldu.