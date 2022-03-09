Kremlin Sözcüsü Peskov Ukrayna ile muhtemel bir uzlaşma konusundaki soruları yanıtladı.

"Kırım bir Rus bölgesidir ve böyle tanınmalıdır" diyen Peskov "Luhansk ve Donetsk bağımsız Cumhuriyetlerdir ve böyle tanınmalıdır" diye ekledi.

Rusya'ya yaptırımlar

Kremlin sözcüsü yaptırımlarla ilgili de Rusya'nın kendi çıkarlarını koruyacağını söyledi.

Peskov Rusya'ya yönelik ABD'nin enerji yaptırımına ilişkin şöyle konuştu:

"ABD, Rusya ile ekonomik savaş ilan etti. Bu savaşı de facto olarak yürütüyor. Enerji piyasalarında trübülans görüyoruz. Durum ile ilgili derin bir analiz yapılması gerekir.Biz güvenilir bir enerji tedarikçisiydik, tedarikçisiyiz ve tedarikçisi olacağız"

Polonya'nın savaş uçakları

Peskov Polonya'nın MiG savaş uçakları ile ilgili önerisi konusunda bunun tehlikeli ve istenmeyen bir senaryo olduğunu belirtti.

Lavrov-Kuleba görüşmesi

Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirecekleri görüşmenin önemine işaret ederek, “Bu müzakere sürecinin devam ve son derece önemli” dedi.

