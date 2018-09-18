Kremlin: Düşen Rus uçağı İdlib anlaşmasını asla etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, Suriye’de düşen Rus uçağının bu anlaşmayı asla etkilemeyeceğini söyledi.

Anlaşmanın önemine dikkat çeken Peskov, "Bu, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve Ankara’nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek" diye konuştu.

Erdoğan ile Putin dün Soçi’de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına dair anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA