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Dünya
AA 31.10.2023 13:54

Kremlin: Dost olmayan ülke şirketlerinin Rusya'dan serbest çıkışı söz konusu olamaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ekonomik savaş yürüttüğünü belirterek, "Dost olmayan ülkelere ait şirketlerin Rusya'dan serbest çıkışı söz konusu olamaz, hükümet komisyonu bunu takip ediyor." dedi.

Kremlin: Dost olmayan ülke şirketlerinin Rusya'dan serbest çıkışı söz konusu olamaz

Peskov, Rusya'dan çekilme kararı alan Batılı şirketlere ve hükümetin attığı adımlara dair başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın açık ve ilgi çeken bir ülke olmaya devam ettiğini kaydeden Peskov, "Rusya hala yabancı şirketlerin burada çalışması için rahat koşullar yaratmaya hazır ve burada çalışan şirketler de bunu doğrulayabilir." görüşünü aktardı.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ekonomik bir savaş yürüttüğünü vurgulayarak, "Batı'nın ekonomik savaş da dahil olmak üzere Rusya ile yürüttüğü kısmi savaş göz önüne alındığında, hükümetlerinin baskısı altında buradan ayrılan Batılı şirketler için elbette özel kurullar mevcut." diye konuştu.

Rus hükümetinin Batılı şirketlerin çekilmesine yönelik süreci izlediğini kaydeden Peskov, "Dost olmayan ülkelere ait şirketlerin Rusya'dan serbest çıkışı söz konusu olamaz, hükümet komisyonu bunu takip ediyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'ye alternatif önerisi

Peskov, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) alternatif oluşturma fikrine dair de değerlendirmelerde bulunarak, bu konuda uluslararası bir konsensüs gerektiğini söyledi.

BM nezdinde belirli görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Peskov, şöyle konuştu:

"BM, zamanında çok karmaşık anlaşmaların, uluslararası toplumun çok karmaşık bir konsensüsün ürünü olarak yaratılmıştı ve elbette Türk tarafının açıkladığı gibi bir girişim de en azından aynı konsensüsü gerektiriyor. BM sisteminin, dünya gündemindeki en hayati konulardaki bazı verimsizliklere rağmen hala tek ve alternatif olmayan uluslararası mekanizma olmaya devam ettiğine inanıyoruz."

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