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Dünya
AA 31.10.2023 13:48

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 3 bin 542'si çocuk 8 bin 525 kişi öldürüldü

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 8 bin 525 oldu. Ölenlerin 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 3 bin 542'si çocuk 8 bin 525 kişi öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 18 katliam gerçekleştirdiğini ve 219 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525'e çıktığını, 21 bin 643 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kudra, Bakanlığa 1100'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin enkaz altında kalan kayıp ihbarı geldiğini aktardı.

İsrail'in kasıtlı olarak 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, saldırılarda hedef alınmaları ve yakıt sorunu nedeniyle 15 hastane ve 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirten Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik ihlalleri sonucu 130 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 25 ambulansın hizmet dışı kaldığını söyledi.

 Şifa ve Endonezya hastanelerinde durum kritik

Sözcü Kudra, İsrail'in defalarca Kudüs ve Endonezya hastaneleri çevresini hedef alarak yaralıların, hastaların, sağlık personelinin ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını tehlikeye attığını vurguladı.

"Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin iki ana jeneratörünün yarın gün sonunda durması konusunda geri sayım başladı." şeklinde uyarıda bulunan Kudra, tüm taraflara sağlık sistemine yakıt, ilaç ve tıbbi malzemeler sağlamak ve binlerce yaralı ile hastanın hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmeleri çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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