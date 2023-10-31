İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Tubas'a çok sayıda araçla ve askerle baskın düzenledi.

Baskın sırasında çatışma yaşanırken, olaylarda İsrail askeri, 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'taki baskın sırasında yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Yaralıların durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırırken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor.