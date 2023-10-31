Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2023 13:23

İsrail’e atıldığı iddia edilen “hava hedefinin” imha edildiği belirtildi

İsrail ordusu, topraklarına doğru yaklaşan bir “hava hedefinin” tespit edildiğini ve siviller için herhangi bir risk ve güvenlik tehdidi olmadığını aktarırken, yerel basın söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini yazdı.

İsrail’e atıldığı iddia edilen “hava hedefinin” imha edildiği belirtildi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, “düşman hava aracı” nedeniyle ülkenin güneyindeki Elat kentinde sirenlerin çaldığını belirtildi.

Daha sonra yapılan güncel açıklamada ise İsrail’e yaklaşan "bir hava hedefinin" tespit edildiği ve sivillere karşı herhangi bir tehdit veya risk oluşturmadığı ifade edildi.

Söz konusu hava hedefinin tipi veya nereden gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan önce Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini aktardı.

Basında yer elan bilgilere ilişkin İsrail ordusunca henüz açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
İsrail Ordu
Sıradaki Haber
Umman: Gazze'de sivilleri "kasten" hedef alan İsrail yargılanmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 3 bin 542'si çocuk 8 bin 525 kişi öldürüldü
13:45
Kocaeli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle yasaklandı
13:43
Pakistan'da militanların polis merkezine saldırısında 5 kişi öldü
13:40
4 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama
13:34
48 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 50 gözaltı
13:43
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?
Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
Teröre 11 şehit veren Bayraktepe köyünde 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi
FOTO FOKUS
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
MSB’den Boğaz paylaşımı: Denizaltılarımız 100. yıl için 'göründü'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ