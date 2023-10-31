İsrail’e atıldığı iddia edilen “hava hedefinin” imha edildiği belirtildi

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, “düşman hava aracı” nedeniyle ülkenin güneyindeki Elat kentinde sirenlerin çaldığını belirtildi.

Daha sonra yapılan güncel açıklamada ise İsrail’e yaklaşan "bir hava hedefinin" tespit edildiği ve sivillere karşı herhangi bir tehdit veya risk oluşturmadığı ifade edildi.

Söz konusu hava hedefinin tipi veya nereden gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu hedefin İsrail sınırlarına ulaşmadan önce Kızıldeniz üzerinde imha edildiğini aktardı.

Basında yer elan bilgilere ilişkin İsrail ordusunca henüz açıklama yapılmadı.