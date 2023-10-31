Berlin’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kutlandı

Resepsiyonda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), dünyanın önde gelen orkestralarından Berlin Filarmoni’nin Büyük Salonu’nda konser verdi. Konseri dünyaca ünlü Şef Howard Griffiths’in yönettiği ve Piyanist Can Çakmur’un solist olarak yer aldığı programda Türk bestecilerin eserleri okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen TRT’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 100. Yılını Berlin Filarmoni binasında kutluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı burada görevlendirdiği için teşekkür ederim. Yüzüncü yıl sevincimizi Almanya’da yaşayan toplumumuz, Büyükelçilerle ve Alman devlet görevlileriyle kutlamak istedik. Coşkuyla, büyük bir mutlulukla Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yaşını kutluyoruz.” dedi.

Almanya’da yerleşik Türk STK temsilcileri ve Alman siyasiler başta olmak üzere 2500 davetlinin katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılını anlatan fotoğraf sergisi de davetlilere sunuldu.

