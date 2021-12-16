Hollanda Prensesi Amalia, ülkede halkı sosyal mesafeyi en az 1,5 metre korumayı ve günde en fazla 4 ziyaretçi kabul etmeyi içeren katı COVID-19 kurallarını yok saydı.

Prenses, 18. doğum günü partisine 20'den fazla konuğunu davet ettiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet, doğum günü partisine 100 kişinin katılmasını engelleyerek 21 kişiye düşürdü.

Haberlerde, Prenses ve konuklarının iki çadırın kurulduğu saray bahçesindeki partinin tadını çıkardığı yazıldı.

Partiyi savunan saray, mevcut konukların hepsinin aşılanmış olduğunu, COVID-19 testlerinin negatif çıktığını ve etkinlik sırasında sosyal mesafenin korunduğunu söyledi.

Hollanda kraliyet ailesi, hükümetin koronavirüs mesajlarıyla ilk kez çelişmiyor.

Geçen Ekim ayında, Kral Willem-Alexander, kraliyet ailesinin Yunanistan'a tatile gitmesinin ardından "insanların güvenine ihanet ettiği " için özür dilemek zorunda kaldı.