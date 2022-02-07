Yüksek Seçim Kurulu (TSE), yüzde 63,9'u açılan sandık sonuçlarına göre, eski Devlet Başkanı Jose Maria Figueres'in yüzde 27,4, Sosyal Demokrat İlerleme Partisi adayı ekonomist Rodrigo Chaves'in yüzde 16,7, gazeteci Fabricio Alvarado'nun ise yüzde 15,4 oy aldığını kaydetti.

Kosta Rika'da 25 adayın yarıştığı seçimde, en çok oyu alan Figueres ile Chaves, devlet başkanlığı seçiminin 3 Nisan'da yapılacak ikinci turunda yarışacak.

Kosta Rika seçim yasasına göre, ilk turda devlet başkanlığının kazanılması için adaylardan birinin oyların en az yüzde 40'ını alması gerekiyor.

Ülkede seçimi kazanacak aday 4 yıllık dönem için 8 Mayıs 2022'de göreve başlayacak.

"Bugün demokrasimiz için büyük zaferdi"

Figueres, güçlü bir farkla seçimin ilk turundan zaferle ayrıldıklarını belirterek, "Bugün Kosta Rika kazandı, salgın, halkımızın yurttaşlık ruhunu kıramadı. Ülkemizi ileriye taşıma sorumluluğu daha güçlüydü, bugün demokrasimiz için büyük zaferdi." ifadelerini kullandı.

Seçimi ikinci sırada tamamlayan Chaves ise seçmenlere teşekkür ederek, "İkinci bir tura gidiyoruz, kampanyanın en yeni partisiyiz, çatışmayı geride bırakacağız, fikir birliği oluşturmak için birlikte çalışmamız için size yalvarıyorum. Ülkenin gidişatını ve refahı yeniden başlatalım." dedi.

Seçimleri, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Bolivya, Jamaika, Arjantin, İspanya, Fransa, Peru, Brezilya, Kolombiya, Paraguay ve Meksika'dan 84 uluslararası gözlemci takip ediyor.