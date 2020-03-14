Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia 2 kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu. Ülkenin Başbakanı Albin Kurti de vatandaşlara panik yapmama çağrısında bulunarak ülkenin virüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı.

Teşhis konan kişiler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Vitia, bugüne kadar 93 kişide koronavirüs testinin yapıldığını hatırlatarak, ilk defa 2 kişide testlerin pozitif çıktığını söyledi.

Spor organizasyonları durduralacak

Başbakan Albin Kurti de Kosova'nın koronavirüse karşı alacağı yeni tedbir paketini açıkladı.

[ Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia ve Başbakan Albin Kurti alınan tedbirleri açıkladı. Fotoğraf: AA]

Alınan kararlar arasında; şehir içi ve şehirlerarası otobüs hatları durdurulacak, ülke karayolu sınır geçitleri kapatılacak, kafe, restoran ve AVM'ler kapatılacak (market ve eczaneler açık kalacak), özel sektörde çalışanların mümkün olduğu müddetçe evden çalışmaları istenecek, bütün kültür ve spor organizasyonları durdurulacak.

Sınır kapıları kapatılıyor

Başbakan Albin Kurti liderliğinde Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kara sınır kapıları yabancılara kapatılacak. Kosova vatandaşların geçişine izin verilecek. Kosova'ya giriş yapacak olan ülke vatandaşları sağlık kontrolünden geçerek, 14 gün karantina altında kalmaları gerekecek.

Başbakan Albin Kurti ayrıca alınan karar doğrultusunda, 16 Mart'tan itibaren sadece askeri ve yardım amaçlı uçuşlara izin verileceği diğer tüm uçuşların ise iptal edildiği söyledi.