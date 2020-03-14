Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Jansa'nın başbakan olarak görev aldığı 4 partili koalisyon hükümeti, 90 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 52 milletvekilinin desteğini aldı.

Öncelik yeni tip koronavirüse karşı mücadele

Oylamanın ardından konuşma yapan Jansa, yeni hükümetin önceliklerinden birinin yeni tip koronav irüse (Kovid-19) karşı mücadele olacağını vurguladı.

Koronavirüs bulaşanların sayısının 141'e ulaştığı Slovenya'da, yetkili makamların aldığı önlemlere uyulması çağrısında bulunan Jansa, yeni hükümetin salgının neden olabileceği ekonomik krizi önlemek için de tedbirler alacağını söyledi.

Yeni koalisyon hükümetini oluşturan isimler ve bakanlıkları şöyle:

"Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Matej Tonin, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek, Başbakan Yardımcısı ve Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pivec, İçişleri Bakanı Ales Hojs, Dışişleri Bakanı Anze Logar, Maliye Bakanı Andrej Sircelj, Sağlık Bakanı Tomaz Gantar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Andrej Vizjak, Çalışma, Aile, Sosyal İşler Bakanı John Cigler King, Altyapı Bakanı Jernej Vrtovec, Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı Simona Kustec, Adalet Bakanı Lilijana Kozlovic, Kamu İdaresi Bakanı Bostjan Koritnik, Kültür Bakanı Vasko Simoniti, Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Helena Jaklitsch, Avrupa Uyum Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Zvonko Cernac."

Slovenya'da 3 Haziran 2018'de yapılan genel seçimin ardından kurulan azınlık hükümetinde başbakanlık görevini üstlen en Marjan Sarec, istifa gerekçesi olarak "mevcut hükümetin önemli bazı yasaları çıkaracak güce sahip olmamasını" göstermişti.