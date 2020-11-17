Haşim Thaçi'nin istifasının ardından cumhurbaşkanlığı görevine de vekalet eden Osmani, temasta olduğu bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından kendisine de test yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Osmani yaptığı açıklamada, iki hafta boyunca iki devlet makamının getirdiği sorumluluklarla ilgili her türlü belge ve kararın zamanında değerlendirilmesine özen göstererek evden çalışacağını belirtti.

Osmani, toplantılarına online olarak devam edecek.

Virüsün bugünlerde her zamankinden daha fazla yayıldığına dikkati çeken Osmani, bu zorluğun üstesinden birlikte gelinmesini temenni etti.