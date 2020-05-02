Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüsü yenen kişi sayısı 1 milyon 100 bini geçti
[Fotoğraf: AA ]
Dünya genelinde 1 milyon 100 binden fazla kişi yeni tip koronavirüsü (COVID-19) yendi.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 102 bin 103 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD, İspanya, Almanya, İtalya, Çin, İran, Türkiye ve Fransa oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 442 bin 641'e ulaşırken, virüs nedeniyle 242 bin 190 kişi hayatını kaybetti.
İyileşen hasta sayıları
ABD - 162 bin 100
İspanya - 146 bin 233
Almanya - 129 bin
İtalya - 79 bin 914
Çin - 77 bin 685
İran - 77 bin 350
Türkiye - 58 bin 259
Fransa - 50 bin 212
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