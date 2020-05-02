COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 102 bin 103 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD, İspanya, Almanya, İtalya, Çin, İran, Türkiye ve Fransa oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 442 bin 641'e ulaşırken, virüs nedeniyle 242 bin 190 kişi hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayıları

ABD - 162 bin 100

İspanya - 146 bin 233

Almanya - 129 bin

İtalya - 79 bin 914

Çin - 77 bin 685

İran - 77 bin 350

Türkiye - 58 bin 259

Fransa - 50 bin 212