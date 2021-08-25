Koronavirüs vaka ABD'de 38 milyon 990 bini, Hindistan'da 32 milyon 557 bini, Brezilya'da 20 milyon 615 bini ve Rusya'da 6 milyon 804 bini geçti.

ABD'de test yapılan çocuklar arasında haftalık vaka sayılarının bir ay içinde 4 kattan fazla arttığı açıklandı.

New York’un göreve yeni gelen Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde ölenlerin toplam sayısının önceki yönetimin açıkladığı rakamdan 12 bin fazla olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için aşının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Fransa'da son gelişmeler

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, halkla temas halinde olan polislerin aşılanma oranının yüzde 90'a ulaşmaması halinde polislere aşıyı zorunlu tutacaklarını belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, devletin salgın döneminde şirketlere yaptığı genel yardımları sona erdirme kararı aldığını vurguladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da itfaiyecilerin aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmedi.

Almanya'da aşı 100 milyonu geçti

Almanya'da COVID-19 aşısı yaptıranların sayısının 100 milyonu aştığı açıklandı.

Hollanda'da salgının etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe meydana geldi.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Yunanistan'ın en büyük adası ve önemli turizm merkezlerinden Girit Adası'nda, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 3 ilde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Cevan gazetesinde yayımlanan bir haberde, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların 7 katına kadar çıkabileceği iddia edildi.

Özbekistan'da üniversitelerde yüz yüze eğitim

Pakistan'da ölenlerin sayısı 141 artışla 25 bin 220'ye çıktı. Bu, 3 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, aşı olmayanların 15 Ekim'den itibaren toplu ulaşımı kullanamayacağını belirtti. Umar, hava yolu seyahatlerinde ise 30 Eylül'den itibaren ulusal ve uluslararası yolculuklar için aşı zorunluluğu getirildiğini ifade ederek, yine söz konusu tarihten itibaren tüm doz aşılarını olmayanların alışveriş merkezlerine giremeyeceğini ve otelleri kullanamayacağını kaydetti.

Özbekistan’da, üniversitelerde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 6 Eylül’de başlanacağı açıklandı.

Çin'den ABD'ye suçlama

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 831 yeni vakanın tespit edilmesiyle son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Çin, ABD'yi COVID-19'un kökenine dair araştırmaları politikleştirmekle itham etti.

Japonya'da OHAL

Japonya’da salgınla mücadele kapsamında 13 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 8 eyalet daha eklendi.

Avustralya’da son 24 saatte kaydedilen 973 yeni vakanın salgının başladığı günden itibaren ülkedeki en yüksek rakam olduğu açıklandı.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden COVID-19'a yakalananların sayısının 169'a yükseldiği bildirildi.