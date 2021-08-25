Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya’da koronavirüs: 8 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Japonya’da koronavirüsle mücadele kapsamında 13 eyalette süren olağanüstü hal kapsamına 8 eyalet daha eklendi. Yeni kararla OHAL 21 eyalette 12 Eylül'e kadar uygulanacak.
Koronavirüs Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in kapsam ve süresine dair kararı hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldıklarını söyledi.
Nişimura, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen ve sağlık altyapısının zorlandığı 8 eyaletin daha OHAL kapsamına alındığını söyledi.
OHAL uygulanan eyalet sayısı 21 oldu
Karara göre, 27 Ağustos'tan itibaren farklı bölgelerdeki Hokkaido, Miyagi, Gifu, Aiçi, Mie, Şiga, Okayama ve Hiroşima eyaletlerinde OHAL yürürlüğe girecek.
Halihazırda başkent Tokyo dahil 13 eyalette OHAL uygulanırken, yeni karar sonrası ülke genelinde OHAL uygulanan eyalet sayısı 21'e çıktı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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