Delta mutasyonunun ardından Delta Plus da hızla yayılıyor. Belirtileri diğer varyantlarla aynı. Klinik seyri ise ilerleyen günlerde belli olacak.

"Daha kolay tutunabildiği için daha baskın hale gelecektir"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Delta Plus'ta hiç daha şu ana kadar görülmemiş mutasyonlar da var. O yüzden delta plus aslında çok daha önemli bir hal alıyor. Daha kuvvetli bir virüs olduğu için, daha kolay çoğalabildiği, daha kolay tutunabildiği için daha baskın hale gelecektir" dedi.

Akhan, özellikle aşıyı ihmal eden gençler bu varyantın yayılmasında etkili olduğunu söyledi:

"Genç olması hafif geçireceği anlamına gelmediği için o kişiler daha buna duyarlı bir haldeler şu anda toplumda ve daha da ağır seyri ne yazık ki onlarda görüyoruz. Ölümler de arttı yoğun bakıma ihtiyaçları da arttı."

"Belki de yeni aşılar gelebilir"

Prof. Dr. Akhan, Delta Plus ile mücadelede yeni aşıların gelebileceğinin sinyalini verdi:

"Bunların esas olarak antikordan kaçma özelliği zaten Güney Afrika varyantında olan mutasyon burada da var. Daha da artabileceği kuşkusu var. O yüzden de aşıların etkinliğini ve bundan sonraki seyrini de çok yakından takip etmek gerekecek. Belki de bundan sonra yeni aşılar gelebilir."