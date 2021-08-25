Konuya ilişkin açıklama Habre'nin eşi Fatime Raymonde Habre tarafından yapıldı.

Açıklamada, Habre ailesinin Çad hükümetinden hiçbir talebinin olmadığı kaydedildi.

Çad Hükümet Sözcüsü Abderaman Koulamallah, Habre'nin ölüm haberinin ardından, naaşın istenirse ülkeye getirilebileceğini belirtmişti.

Dakar'daki bir hapishanede yatan 79 yaşındaki Habre, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Müebbet hapse mahkum edilmişti

Çad'ın devrik lideri Habre, Dakar'da kurulan Afrika Birliği özel mahkemesinde, görev yaptığı dönemde "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ülkesinde 1982'de darbeyle iktidara gelen Habre, 19 Nisan'da hayatını kaybeden Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno tarafından 1990'da yine bir darbeyle devrilmişti.

Habre, sığındığı Dakar'da 2013'te hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanmış ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.