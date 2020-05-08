Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 3'e, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 577'ye ulaştı.

Peru'da son 24 saatte 94 kişi daha öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 94 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1627'ye, vaka sayısı ise 3 bin 709 artarak 58 bin 526'ya ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 861 artarak 18 bin 388'e çıktı.

Ekvador'da ölü sayısı 1654'e yükseldi

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 36 kişi artarak 1654 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 30 bin 298 olarak güncellendi.

Salgından iyileşenlerin sayısı 3 bin 433 oldu.

İsrail'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 240 oldu

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan bir hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki COVID-19 kaynaklı can kaybının 240'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 71 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 381’e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 83’ünün durumunun ağır olduğu, 10 bin 873 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 610 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 610 artışla 9 bin 146'ya, vaka sayısı da 9 bin 888 artarak 135 bin 106'ya yükseldi.

Ülkede 55 bin 350 kişi iyileşirken hayatını kaybeden 1782 kişinin ise ölüm sebebi araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Fildişi Sahili ve Kamerun'da COVID-19 kısıtlamaları kademeli kaldırılacak

Afrika ülkeleri Fildişi Sahili ve Kamerun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar kaldırılarak normal hayata kademeli geçiş başlayacak.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, ilan edilen acil durum ve uygulanan sokağa çıkma yasağının ülke ekonomisi üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu bu nedenle yönetim olarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kararını aldıklarını belirtti.

Ülkede 21 Nisan'dan bu yana hiçbir COVID-19 vakasının görülmediği bilgisini paylaşan Ouattara, sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren kaldırılacağını ve üniversiteler dahil tüm okulların açılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ouattara bu kapsamda kapatılan restoran, bar, eğlence ve sinema salonlarının tekrar açılacağını, başlangıçta 50 kişiye kadar izin verilen toplanma sınırının sosyal mesafe kuralı gözardı edilmeden 200 kişiye yükseltildiğini aktardı.

Ülkenin en kalabalık kenti Abidjan'da ise sokağa çıkma yasağının 15 Mayıs'a kadar devama edeceğini belirten Ouattara yasağın saatlerinin 23.00- 04.00 olarak değiştirildiğini söyledi.

Ouattara bu bölgede kalabalık toplanmaların 50 kişi sınırının devam ettiğini halka açık yerlerin ve okulların ise yine 15 Mayıs itibarıyla açılacağını kaydetti.

Kamerun'da COVID-19 tedbirleri hafifletildi

Kamerun'da ise hükümet, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerde kısmi hafifletmeye gidildiğini duyurdu.

Başbakan Joseph Ngute, hijyen önlemleri, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına riayet edilmesi şartıyla restoranların, barların ve eğlence mekanlarının saat 18.00'de kapanması ile yolcu taşımacılığına ilişkin kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, ülkede 2020 yılının ikinci üç aylık döneminde işletmelere vergi denetimi uygulanmayacak ve mevcut krizden etkilenen ve ödeme güçlüğü içerisinde bulunan işletmelerin borçları dondurulacak.

Salgınla mücadele amacıyla vakıflar ve şirketler tarafından toplanan bağışlar tüm vergilerden muaf tutulacak, Douala ve Kribi Limanlarına yanaşan gemilerden de üç ay boyunca "Duraklama Vergisi" alınmayacak.