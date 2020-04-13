COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 286'ya ulaştı.

Vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165 oldu.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 22 bin 116 ölüm ile ABD'de yaşandı.

Salgının ABD'de en çok etkilediği bölge olan New York 'ta 6 bin 898 kişi hayatını kaybetti.

ABD'in ardından en fazla ölüm sırasıyla İtalya ve İspanya'da görüldü.

İtalya'da 19 bin 899, İspanya'da 17 bin 489 kişi hayatını kaybetti.