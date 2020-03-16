Çin'deki koronavirüs vakaları ciddi ölçüde azalırken diğer ülkelerde hızla yayılıyor.

ABD'de 46 eyalete yayılan salgın, 65 can aldı. New York eyaletinde okullar 16 Nisan'a kadar tatil edildi. Ülkenin birçok yerinde restoran,kafe ve eğlence mekanları kapatıldı.

Başkan Donald Trump eyalet valileri ile biraraya gelerek koronavirüs testlerinin genişletilmesi konusunu ele alacak.

Fransa'da 127 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeblerin sayısı 127'ye yükseldi. Reuters, halkın evden çıkmaması için bir kararname hazırlandığını duyurdu.

Paris'te halkın uyarılara rağmen parklara, bahçelere akın etmesi dikkat çekti.

4 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da vaka sayısı 700'e yaklaştı. İngiltere'de ölü sayısı 35'e çıktı, bin 300'den fazla pozitif vaka var.

Almanya'da 13 kişi hayatını kaybetti

Almanya'da 13 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in koronavirüse karşı Türkçe ve Almanca alt yazılı videolu mesajını sosyal medyada paylaştı.

Ülkede Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı camilerde cemaatle vakit namazları kılınmama kararı alındı.

Çekya'da ülke genelinde karantina ilan edildi. Sırbistan'da acil durum, Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan'da virüsten ölenlerin sayısı 4'e yükselirken vaka sayı 330'u geçti. Başkent Atina'da balkonlarına çıkanlar, alkışlarla sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

Çalışmalar askıya alındı, eğitim durduruldu

Vaka sayısının 118'e çıktığı Suudi Arabistan'da sağlık ve güvenlik dışında kamuya bağlı sektörlerdeki çalışmalar 16 gün süre ile askıya alındı.

Irak’ta 10 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken başkent Bağdat'ta 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Venezuela'da başkent Karakas ve 6 eyalette karantina ilan edildi. Guatemala ve Meksika'da ilk ölümlü vaka görüldü. Kolombiya'da üniversiteler dahil devlete bağlı okullarda eğitim durduruldu.