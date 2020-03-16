Haber Giriş: Kaynak: AFP
Bahamalar’da ilk koronavirüs vakası onaylandı
Bahamalar, ülkede ilk yeni koronavirüs vakası doğrulandıktan sonra önleyici tedbirlerini artırdı. İngiltere, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinden girişleri yasakladı.
Dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs, son olarak Bahamalar'da görüldü.
Bahamalar Sağlık Bakanlığı, 61 yaşındaki bir hastada koronavirüs tespit edildiğini onayladı.
İlk vakanın ardından İngiltere, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinden girişler askıya alındı.
Ekonomisinin yüzde 50'si turizm olan ada ülkesinde alınan tedbirler nedeniyle gelirde dramatik bir düşüş olması bekleniyor.
Virüs nedeniyle dünya genelinde 6 bin 513 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs bahamalarSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:43
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