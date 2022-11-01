Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 11:06Son Güncelleme: Kaynak: Variety
Korku yazarı Stephan King ile Elon Musk arasında mavi tık pazarlığı
Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın onaylı hesap işareti mavi tık için 20 dolar isteyeceği iddialarına, korku kitabı yazarı Stephan King'den tepki geldi. Musk ise "faturaları ödemem gerek" diyerek, 20 doları 8 dolara indirebileceğini söyledi.
The Verge'de yer alan haberde, Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter'ın, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) talep edeceği duyurulmuştu.
Karara, korku edebiyatının en önde gelen yazarlarından Stephan King tepki gösterdi ve şu mesajı paylaştı:
"Mavi tıkımı korumak için 20 dolar mı? Lanet olsun. Onlar bana ödeme yapmalı. Bu hayata geçerse giderim..."
Teknoloji milyarderi buna cevaben "Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. 8 dolara ne dersiniz?" dedi.
King, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Musk'a hayranlık duyduğunu söylemişti. Okurları, yazarın ifadelerine tepki göstermişti.
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