The Verge'de yer alan haberde, Elon Musk'ın yönetimine geçen Twitter'ın, mavi tık için kullanıcılardan ayda 20 dolar (372 Türk Lirası) talep edeceği duyurulmuştu.

Karara, korku edebiyatının en önde gelen yazarlarından Stephan King tepki gösterdi ve şu mesajı paylaştı:

"Mavi tıkımı korumak için 20 dolar mı? Lanet olsun. Onlar bana ödeme yapmalı. Bu hayata geçerse giderim..."

Teknoloji milyarderi buna cevaben "Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. 8 dolara ne dersiniz?" dedi.

King, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada Musk'a hayranlık duyduğunu söylemişti. Okurları, yazarın ifadelerine tepki göstermişti.