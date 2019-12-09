2017'nin haziran ayından bu yana devam eden Katar ablukasının neden olduğu Körfez krizinde, son dönemde futbolun da etkisiyle "kısmi yumuşama" sürecine girildiği yorumları yapılırken, gözler yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 40'ıncı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'ne çevrildi.

Körfez'deki krizin birçok alanda devam etmesine rağmen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Riyad'da yapılacak zirve için Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'ye resmi davet mektubu gönderdi.

Katar, kriz sonrası düzenlenen KİK zirvelerinden daha önce de davet aldı ve krizin çözümü konusunda herhangi bir ortam bulunmamasına rağmen her seferinde söz konusu toplantılarda hazır bulunmayı tercih etti. 2017'nin haziran ayından bu yana düzenlenen 3 KİK Zirvesi'nden birine Katar Emiri Al Sani bizzat katılırken, diğer 2'sinde ise Doha yönetimi başbakan ve bakan düzeyinde temsil edildi.

KİK'in 10 Aralık'ta düzenlenecek zirvenin eksiksiz gerçekleşeceğine dair açıklama yapmasına rağmen, Katar'dan ise henüz katılım konusunda resmi bir duyuru yapılmadı.

Doha'nın Riyad'da düzenlenecek zirveye ne seviyede katılacağı, Katar'da gerçekleştirilen 24'üncü Körfez Ulusları Kupası'na Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn milli takımlarının katılması sonrası sıkça dillendirilen "Körfez krizinde yumuşamaya gidiliyor" yorumlarının ne derece gerçek olduğu hakkında fikir verecek.

2017'deki KİK Zirvesi'ne Katar Emiri Al Sani bizzat katıldı

Körfez krizinin patlak vermesinin ardından ilk KİK Zirvesi, 2017'nin aralık ayında Kuveyt'in ev sahipliğinde yapıldı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın yönettiği zirveye Katar Emiri Al Sani de davet edildi.

Al Sani'nin Katar heyetinin başında ülkesini temsilen bizzat katıldığı zirveye, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Umman ise liderler düzeyinde bir katılım göstermedi.

Bu toplantı KİK'in 1981 yılında kurulduğundan bu yana, "liderler düzeyinde en düşük katılımlı zirve" olarak tarihe geçti.

Açılış ve kapanış kısmı 20 dakika olmak üzere toplamda 70 dakika süren toplantı, aynı zamanda "en kısa süreli zirve" oldu.

Körfez krizinden sonra düzenlenen ilk büyük toplantı olması ve Kuveyt'te yapılması dolayısıyla zirvenin bir uzlaşı kapısı açması beklenirken, yayınlanan sonuç bildirgesinde krizden hiç söz edilmemesi hayal kırıklığına neden oldu.

2018'deki KİK Zirvesi'nde Katar, bakan düzeyinde temsil edildi

Umman'da düzenleneceği açıklanan 2018'deki KİK Liderler Zirvesi, son anda yapılan bir değişiklikle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi.

Kral Selman, kendi ev sahipliğinde yapılacak zirveye Katar Emiri Al Sani'yi de davet etti.

Katar, zirveye hangi düzeyde katılım göstereceğini son ana kadar açıklamazken, Doha'yı toplantıda Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi temsil etti.

Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize yer verilmeyen sonuç bildirgesinde, "KİK'e bağlılık ve üyeler arası dayanışma" vurgulandı.

2019'daki olağanüstü KİK Zirvesi: Katar'dan Suudi Arabistan'a ziyaret

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari kargo gemisinin 12 Mayıs'ta sabotaja uğraması ve Suudi Arabistan'daki 2 pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta saldırı düzenlenmesinin ardından Riyad yönetiminin çağrısıyla Mekke'de gerçekleştirilen olağanüstü KİK Zirvesi'ne, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani katıldı.

Bu, Körfez'deki krizin başladığı 2017'nin haziran ayından sonra Katar'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği en üst düzeydeki ziyaret oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Katar Emiri Al Sani'ye davet mektubu gönderdiği bu zirve Mekke'de 2 gün sürdü.

İran'a karşı birlik mesajlarının verildiği KİK Zirvesi sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, KİK ülkeleri ile ABD arasında bölgenin güvenlik ve istikrarını tesis edecek ikili anlaşmalar yapıldığına işaret edildi ve ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımların destekleneceği vurgulandı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: AA