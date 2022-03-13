Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo'da yük treni raydan çıktı: 60 ölü
[Fotoğraf: Getty]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Can kaybı artabilir
Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Tren Kazası
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