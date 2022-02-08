Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Buhavu şehrine bağlı Mubugu bölgesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, 1500 hane zarar gördü.

Birçok hayvanın da telef olduğu afette 5 çocuk kayboldu.

Bölge halkının genelde evlerini kerpiçten yapması ve kısa ömürlü malzemeler kullanması nedeniyle evlerin kolayca yıkıldığı söyleniyor.