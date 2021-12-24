Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)S ağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, Eylül 2021’de Tshopo eyaletinde başlayan menenjit salgınının sona erdiğini açkladı.

Mbungani, salgının başından bu yana 2 bin 662 vaka tespit ettiklerini ve 205 kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

"Salgın hızlıca kontrol altına alındı"

Bakan Mbungani, ücretsiz tedavi ve toplu aşılama gibi uygulamalar sayesinde salgını hızlıca kontrol altına aldıklarını sözlerine ekledi.

Ölüm oranı yaklaşık yüzde 8 olan menenjit salgınının son dalgası, ilk olarak ülkenin kuzeyinde bulunan Tshopo eyaletinin Banalia bölgesindeki maden ocaklarında çalışan işçilerde görülmüştü.