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Kongo'da ebola salgını can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

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Kongoda ebola salgını can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında görülen kanamalı ateş vakası 194'e çıktı. Bu kişilerden 159'unun ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi

Söz konusu 159 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle, salgında ölenlerin sayısı 87, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 53 oldu.

Bu arada, 194 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 35 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere otopsi yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Ayrıca, bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 15 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

İlk kez 1976'da görüldü

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: salgın, Kongo, ebola
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