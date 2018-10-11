ABD'li eski bakan, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'daki rolünü askıya aldı

Eski Başkan Barack Obama döneminde Enerji Bakanlığı görevinde bulunan Ernest Moniz, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"NEOM yönetim kurulundaki rolümü askıya alıyorum"

Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamadığını hatırlatan Moniz, "Şu anda yaşanan olayların ışığında, NEOM yönetim kurulundaki rolümü askıya alıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "çılgın projesi" olarak gösterilen ve ülkenin kuzeybatısında Akabe Körfezi ile Kızıldeniz kıyıları boyunca uzanacak projenin yönetim kurulundaki 18 isimden biri olan Moniz, projede kendisine verilen rolün, ihtisas alanı enerji konusunda danışmanlık olduğunu belirtti.

NEOM projesi

Suudi Arabistan'ın Mısır ve Ürdün'ü de kapsayacak projesi NEOM'un, ayrıca üç kıta için köprü olması hedefleniyor.

Söz konusu üç ülkeden oluşturulması planlanan bölge, tamamen yenilenebilir enerji üretip tüketecek, sadece rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanacak.

2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan'ın en üst düzey ismiyle görüştüğünü aktararak, "Çok üzücü bir durum." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Senatosu ise Beyaz Saray'ın Cemal Kaşıkçı konusunda daha fazla sorumluluk alması için Trump'a baskı yapıyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Başkonsolosluk: Binadan çıktıktan sonra kayboldu

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'yla 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğunca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA