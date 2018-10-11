  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kıbrıs raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunulacak

Kıbrıs raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunulacak

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Lute'un istişareler yürüterek hazırladığı raporu 15 Ekim'de Güvenlik Konseyine sunacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kıbrıs raporu 15 Ekimde BM Güvenlik Konseyine sunulacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, beklenen rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Lute'un Kıbrıs konusunda ilgili tüm taraflarla istişareler yürüttüğünü ve Genel Sekreter'i görüşmelerine ilişkin bilgilendirdiğini söyledi.

30 Ekim'de görüşülecek

Dujarric, Guterres'in rapor hakkında BM Güvenlik Konseyini de bilgilendireceğini ifade etti.

Kıbrıs raporu, 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine Guterres tarafından sunulacak, 30 Ekim'de ise görüşülecek.

Raporun açıklanmasının ardından Guterres'in, Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söylemişti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin 50 yıl aradan sonra "Müzakerelere kaldığı yerden devam edilsin." demesini beklemediklerini ve başarıya götürmeyecek müzakerenin Kıbrıs'ı daha fazla böleceğini ifade etmişti.

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: BM, BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs, rapor
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER