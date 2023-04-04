Kivu Gölü'nde Güney Kivu eyaletindeki Idjwi Adası'ndan Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya ilerleyen yolcu teknesi alabora oldu.

Bölgede ticaret yapan köylüleri taşıyan ve yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi kurtarıldı.

Kaybolan yaklaşık 60 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemdeki bu tür kazalara teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük taşımaları yol açıyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.