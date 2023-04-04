Almanya İçişleri Bakanlığınca finanse edilen komisyonun raporunda "Almanya'da polisin Müslümanlara ön yargılı davranma ihtimali daha yüksek." tespiti yer aldı.

Ülkedeki emniyet teşkilatında ırkçılığı araştırmak için kurulan komisyon ara raporunu yayımladı.

Raporun hazırlanması sürecinde yaklaşık 51 bin kişiyle görüşüldü. Araştırmacılar zaman zaman polislerle birlikte göreve çıktı.

Rapor, polislerin Müslümanlara ve evsizlere karşı ön yargılı davranma olasılığına odaklandı.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 30'u sığınmacıların değersiz olduğunu gösteren yanıtlar verdi. Yaklaşık yüzde 10'luk bir kesimin Müslüman düşmanlığına işaret eden cevapları oldu.

Fransa'da İslam karşıtlığı

Fransa'daki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ise sosyal medyadaki sohbet gruplarında daha fazla kendini göstermeye başladı.

Son olarak aşırı sağcı grubun bir sohbet uygulamasında ırkçı ve İslam karşıtı çağrıları tespit edildi.

Grup, 13 Nisan'da Lille kentindeki camiye iftar vakti saldırı için kaç kişinin hazır olduğunu sordu.

Yazışmaların ekran görüntüleri paylaşılınca Fransa İçişleri Bakanlığı bu grupların kapatılması için harekete geçti.

Bakanlık, ırkçı yorumlar ve şiddet çağrılarının yapıldığı sosyal medya gruplarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.