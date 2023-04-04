Filistin'in Sesi radyosunun haberine göre, İsrail askerleri, Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) mensup aktivistleri gözaltına almak için Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampına baskın düzenledi.

Bu esnada İsrail güçleriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda biri göğsünden ağır şekilde olmak üzere 3 Filistinli genç yaralandı. Yaralılar, Beyt Cala Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Filistinli gençlerin baskın düzenleyen İsrail askerlerin araçlarına taş atarak tepki gösterdiğini, İsrail askerlerinin ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle karşılık verdiğini kaydetti. Yerel kaynaklar, olaylar sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail makamlarından açıklama gelmedi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail askerlerinin Ramallah'ın batısındaki Kefr Nime beldesine baskın düzenleyerek, 3 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Haberde, Ramallah'ın batısındaki Beyt Likya beldesinde de 2 Filistinlin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail makamlarından, gözaltı ve baskınlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.