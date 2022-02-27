Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne yangını: 20 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da kaçak yolcu taşıyan balıkçı teknesinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kinşasa yakınlarında bulunan Maluku limanı açıklarında kaçak yolcu ve yakıt taşıyan balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
20 ölü, 11 ağır yaralı
Seyir halindeyken alev alan tekende, 11 kişi ağır yaralandı, 20 kişi hayatını kaybetti.
Teknenin yasak olmasına rağmen, yanıcı madde ve yolcu taşıdığı belirtildi.
Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.
Etiketler: Balıkçılık Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yangın
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