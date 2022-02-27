Kinşasa yakınlarında bulunan Maluku limanı açıklarında kaçak yolcu ve yakıt taşıyan balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

20 ölü, 11 ağır yaralı

Seyir halindeyken alev alan tekende, 11 kişi ağır yaralandı, 20 kişi hayatını kaybetti.

Teknenin yasak olmasına rağmen, yanıcı madde ve yolcu taşıdığı belirtildi.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.