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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeydoğusundaki Albert Gölü’nde teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.
Mahagi bölge yöneticisi Ukumu Pierre Klaver yaptığı açıklamada, sert rüzgarlar nedeniyle gölde alabora olan teknedeki 13 kişinin öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, 17 kişinin bulunduğu teknedeki 2 kişinin kurtarıldığı ve 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları nedeniyle Albert Gölü’nde sık sık kazalar yaşanıyor.
Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti albert gölü tekne alaboraSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 00:55
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