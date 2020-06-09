Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1385 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 1306'ya, vaka sayısın da 36 bin 829'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, 411 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısının 9 bin 786'ya ulaştığı ifade edildi.

Ülkede en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina'da görüldüğü belirtiliyor.