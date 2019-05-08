Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde ordu ile Mai-Mai grubu üyeleri arasında çıkan çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Mai-Mai grubu üyesi silahlı kişiler, Kuzey Kivu'daki Butembo kent merkezini işgal etti.

Ordu ve emniyet kuvvetlerinin ayrılıkçılara karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 8 ayrılıkçı ve 1 polis yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri kentte operasyon başlatırken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diğer yandan, KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Ebola salgının en yoğun görüldüğü yer olan Butembo'da, salgınla mücadele çalışmalarının son günlerde artan silahlı grupların faaliyetleri nedeniyle sekteye uğradığı belirtildi.

Açıklamada, takip eden günlerde Ebola vakaları ve ölümlerinde artış olabileceği aktarıldı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Etnik Mai-Mai grubu, KDC'nin bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana bölgede faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA