IKBY bölgesinde aylardır devam eden yeni kabine kurma müzakerelerine taraflar son noktayı koydu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Değişim Hareketi (Goran) arasında kabine konusunda sağlanan anlaşmadan sonra parlamento toplandı ve “Başkanlık Yasası’nı görüştü.

Düzenlenen oturumu muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi boykot etti.

Tasarı, 111 sandalyeli mecliste 12 "hayır" oyuna karşılık 89 "evet" oyuyla kabul edildi.

Meclisten geçen tasarıya göre, bölgesel başkan artık halkın oyuyla değil meclis tarafından seçilecek.

Bu tasarıya göre ayrıca, 2017'den bu yana boş olan ve ardından askıya alınan bölgesel başkanlık için aday olmak isteyenler 3 gün içinde isimlerini meclise sunabilecek.

Yeni yönetimde Başbakan Neçirvan Barzani'nin adı bölge başkanı olarak geçerken, Başbakan Yardımcısı KYB’li Kubat Talabani, yeni kabinede eski görevine devam edecek.

Seçilecek bölge başkanı, yeni kabineyi belirlemek üzere başbakanı görevlendirecek.

Yeni başbakanın şu anki Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani olması bekleniyor.

KYB’den Parlamento Başkanlığına Revas Faik, Kültür Bakanlığına Hamay Hama Said ve Planlama Bakanlığına da Kosret Resul Ali'nin oğlu Derbaz Kosret Resul’un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bölgesel başkanlığın askıya alınması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesut Barzani'nin Kasım 2017'de IKBY Başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, söz konusu kurumun yetkileri Başbakanlık ile Meclis ve Adalet Komisyonuna devredilmişti.

IKBY Meclisi, Temmuz 2018'de ise "bölgesel başkanlığın" askıya alınmasına karar vermişti.

IKBY'de Eylül 2018'de yapılan seçimlerde 1'inci olan KDP, başkanlık makamına mevcut Başbakan Neçirvan Barzani'yi aday göstereceklerini belirtmişti.

Haber: Yılmaz Arslan