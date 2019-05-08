İngiltere’de fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, 22 Mayıs’a kadar Brexit anlaşmasının parlamentodan geçip yasalaşması için yeterli zaman kalmadığı için ülkenin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılacağını söyledi.

İngiliz basınına açıklama yapan Lidington, "(Brexit) Süreci AP seçimleri için gereken yasal süre içinde tamamlamak maalesef mümkün olmayacak" dedi.

Ülkenin AP seçimlerine girmesine yönelik hazırlıkların tedbiren zaten başlatıldığını hatırlatan Lidington, bunların devam edeceğini belirtti.

Bununla birlikte Lidington, Brexit sürecini İngiliz milletvekillerinin AP’deki görevlerine resmen başlamalarından önce bitirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Devlet Bakanı Lidington, Başbakan Yardımcısı Damian Green'in 2017 sonunda istifa etmesinin ardından yeni atama yapılmaması nedeniyle İngiltere'de Başbakan Theresa May'in yardımcılığını fiilen yürütmeye başlamıştı.

AP seçimleri 23 Mayıs’ta yapıldıktan sonra seçilen milletvekillerinin temmuz ayında parlamentoda görevlerine resmen başlamaları gerekiyor.

Brexit krizi

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) geçen ay yapılan zirvede Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

İktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasında Brexit sürecine parlamentoda bir anlaşma ile çözüm getirmeye dönük görüşmeler yapılıyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e karşı 52 oy oranı ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

AP seçimleri

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs'ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

İngiltere'nin AP seçimlerinden önce birlikten ayrılması durumunda AP'deki sandalye sayısı 751’den 705'e düşecekti.

İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den ayrılması durumunda, İngiltere'ye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı AP, AB Konseyi ile beraber birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

Kaynak: AA