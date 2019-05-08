Devlet televizyonu TVE'de yayınlanan bir programa katılan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İran'ın nükleer faaliyetlerinin bir kısmına geri döneceğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Borrell, "İyi ki İran'ın cevabı sınırlı oldu, nükleer anlaşmayı bozmadı. Amerikalıların üzerine düşen taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendi üstlerine düşeni sınırlayarak, daha kısıtlı bir şekilde yerine getireceklerini söylediler. Bunu, anlaşmanın sınırları içinde yapacaklar" diye konuştu.

"İran'ın nükleer silahlanması ilk önce Avrupalıları etkiler" ifadesini kullanan Borrell, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini "kötü bir haber" olarak gördüklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını açıklamıştı.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Kaynak: AA