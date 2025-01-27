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Dünya
AA 27.01.2025 18:36

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar, stratejik Goma şehrini kuşattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerince kuşatıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar, stratejik Goma şehrini kuşattı
[Fotograf: AFP]

Ulusal basına göre, Goma'yı kuşatan M23 üyeleri, şehrin elektrik ve su sistemlerini kullanılamaz hale getirdi.

Hayatın adeta durma noktasına geldiği Goma'da, bazı bölgelerde silahlı çatışma sesleri duyulmaya başladı.

Çatışmalar, Goma'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kibati bölgesinde yoğunlaşırken, M23 üyeleri başkente giden son bariyer olarak kabul edilen Sake şehrini de ele geçirdi.

Goma, 2012'de M23 üyelerinin kontrolüne geçmiş ancak güvenlik güçlerince 12 günde geri alınmıştı.

Çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla kişi yerinden edildi

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Son haftalarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

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