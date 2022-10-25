Uganda Polis Sözcüsü Fred Enanga, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu bölgesindeki çatışmalardan kaçan sivillerin sayısının giderek arttığına dikkati çekti.

Enanga, "Yaklaşık 20 bin KDC'li Uganda'ya girdi. Sınırda güvenliği artırdık." açıklamasını yaptı.

Uganda'ya sığınanların çoğunluğunun, kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) dün yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmaların yeniden şiddetlendiği, sivillerin gıda ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sınırı geçtikleri kaydedildi.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Saldırılarda 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) geçen yıl kasımda tekrar başlayan saldırıları bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümetince desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.