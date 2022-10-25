54 yaşındaki Jahrah, cuma gecesi Sumatra adasındaki ailesinin evinin yakınındaki ormanlık alanda kayboldu.

Ormanlık alanda arama yapan ekipler 2 gün sonra bir pitonun midesindeki şişliği fark etti. Pitonu yakalayarak midesini açan ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

"Aradığımız kadın yılanın midesindeydi"

Arama ekibinde yer alan bir yetkili olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için bahçeye gitmek için ailesiyle vedalaştıktan sonra eve gelmedi. Ailesi daha sonra yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bir arama yapıldı. Halk yılanı öldürdü ve midesini parçaladı. Herkes şaşkındı. Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı"