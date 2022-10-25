Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burkina Faso'da saldırı: 10 asker öldü
[Fotograf: AA]
Burkina Faso’da askeri üsse düzenlenen terör saldırısında, 10 asker öldü, 50 asker yaralandı.
Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki Djibo’daki askeri üsse terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği ve en az 50'sinin de yaralandığı açıklandı.
Çatışmalarda en az 18 teröristin etkisiz hale getirildiğinin bilgisi paylaşıldı.
Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
Etiketler: Burkina Faso Terör Saldırısı Afrika
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