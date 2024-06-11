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Dünya
AA 11.06.2024 20:52

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin batması sonucu 86 kişi kayboldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Mai-Ndombe eyaletinde bir teknenin batması sonucu 86 kişi kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin batması sonucu 86 kişi kayboldu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Mai-Ndombe'de bulunan Kwa Nehri üzerinde, Mushie kasabasından Lebida kasabasına doğru hareket eden tekne, motor arıza sebebiyle, kıyıya çarparak battı.

Yaklaşık 100 kişinin kurtarıldığı tekne kazasında, kaybolan 86 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan bu tür deniz kazalarına, "gemilerin bakımsızlığının ve kapasitelerinin üstünde yük taşımalarının" sebep olduğu ifade ediliyor.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

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