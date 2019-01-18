Kolombiya'da General Santander Polis Okulu'nu hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Polis Teşkilatı, 3 gün yas ilan edilen ülkenin başkenti Bogota'nın güneyindeki polis okulu saldırısına ilişkin son bilgileri yazılı açıklama ile paylaştı.

Açıklamada, terör eyleminde aralarında saldırganın da yer aldığı 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 68 kişinin yaralandığının belirtildiği açıklamada 58 yaralının taburcu edildiği aktarıldı.

Polisin, Kolombiyalılardan saldırıya ilişkin bildiklerini paylaşmasını istediği vurgulanırken, olayın faillerinin yakalanacağının altı çizildi.

General Santander Polis Okulunu hedef alan bombalı araç saldırısına ilişkin Bogota Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sekreterliğinin paylaştığı son bilgilerde 11 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Terör eylemine tepkiler

Öte yandan Kolombiya'nın son yıllarda karşılaştığı en büyük terör eylemi olan polis okulu saldırısına bölgeden ve dünyadan tepki yağdı.

Saldırıda bir vatandaşını kaybeden Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiyalı mevkidaşı Duque ile irtibat halinde ve Kolombiya halkı ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise yayımlanan yazılı bir açıklama ile Kolombiya’ya başsağlığı dilerken, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı.

Kolombiya'daki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri de saldırı sonrası taziye mesajları yayımladı.

Kaynak: AA