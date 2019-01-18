Almanya hükümeti, Huawei'nin mobil şebekelere erişimini, "ulusal güvenlik nedeniyle" kısıtlamayı tartışıyor.

Almanya merkezli Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, Merkel yönetimi, Alman telekomünikasyon yasasında yapılan değişiklikleri göz önünde bulundurarak, Huawei'ye karşı önlemler alacak.

Alman İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın konuyla ilgili sorusuna, "Alınacak önlemler konusunda henüz ortak bir görüşe ulaşılamadı." cevabını verdi.

Söz konusu karar daha önce ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da alınmıştı.

Huawei hakkında casusluk iddiaları

ABD'nin "Huawei'nin Çin için casusluk yaptığı, ülkelerin siber saldırı tehdidi altında olduğu" iddialarını gündeme getirmesinden sonra bazı ülkeler teknoloji devine erişim engeli getirdi.

Huawei'nin kurucusu ve başkanı Ren Zhengfei, yabancı basının karşısına çıkarak, Çin'in, şirketin cihazları ve ağları üzerinden casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını yalanladı.

Zhengfei, Ülkemi seviyorum ve Kominist partiyi destekliyorum. Hükümetten asla böyle bir talep almadık. Böyle bir talep olursa da kesinlikle hayır diyeceğiz. Tüm kanıtlar kamuya açıklandıktan sonra, adalet sistemine güveneceğiz. Adil bir sonuç çıkacağından eminim.” dedi.

Huawei krizi

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng, İran'a yaptırımları deldiği iddialarıyla, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

Çin ve Kanada ilişkilerinde gerginliğe neden olan Mıng vakasının ardından Pekin yönetimi de Kanada vatandaşı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u ulusal güvenlik nedeniyle gözaltına almıştı.

Kanada ile Çin arasındaki gerilim artarken, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2016 yılında 15 yıl hapse mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'in cezasını idama çevirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada vatandaşının idama mahkum edilmesinden "son derece endişe" duyduklarını söylemiş, bu kararın keyfi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Reuters