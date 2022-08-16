Kolombiya'da COVID-19 salgınının başlamasının itibaren bu yıl kısıtlamalar olmadan kutlanan Uluslararası Çiçek Festivali yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

Kentin en büyük caddesinde organize edilen etkinlik kapsamında çiçek üreticileri, büyük bir titizlikle çeşitli desenler ve şekiller vererek hazırladıkları çiçeklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Ortalama ağırlıkları 60 ile 100 kilogram arasında değişen çiçek kasalarını sırtlarında taşıyan üreticiler, seyircilerin yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde hazırladıkları eserleri geçiş töreniyle sergiledi.

[Fotoğraf: AFP]

Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero Calle, yaptığı açıklamada, festivalin önemine işaret ederek "Bu festival, sadece Antioquia ve Medellin için değil tüm insanlık ve dünya için kültürel bir mirastır. Üreticiler, bir zamanlar kilometrelerce yürüyerek ürünlerini pazarlıyordu şimdi ise geleneksel bir festivale dönüştü. İnsanlar, her yıl büyük coşkuyla kutluyor." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da bu yıl, 520 çiçek üreticisinin katıldığı ve 65'inci kez düzenlenen festivalde, 7 kategoride en çok oy alan çiçek kasalarının sahipleri, Medellin Belediye Başkanlığınca ödüllendirildi.

Çiçek Festivali

Festival, Medellin'in doğusundaki Santa Elena köyünden 23 çiçek satıcısının, sırtlarındaki çiçek kasalarıyla 1957'de kentte yaptıkları geçişle başlamıştı.

İlk olarak mayıs ayında kutlanan Medellin Çiçek Festivali, 1968'de, Kolombiya ve Güney Amerika ülkelerinin bağımsızlık serüvenindeki önemli dönemeçlerden olan Boyaca Savaşı'nı da anmak amacıyla ağustosta düzenlenmeye başlanmıştı.