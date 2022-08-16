Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erivan'da patlama: Ölü sayısı 16'ya çıktı
[Fotograf: Reuters]
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da, havai fişek satan mağazada meydana gelen patlamada can kaybı 16'ya çıktı. Yaralanan 60'tan fazla kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da havai fişek satan mağazada pazar günü patlama meydana gelmişti.
Patlamada can kaybı 16'ya yükselirken, şu ana kadar enkaz altından 10 kişi kurtarıldı. 60'tan fazla kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.
Patlamanın nedenine ilişkin resmi açıklama yok
Aralarında İran vatandaşlarının da olduğu kayıp kişileri arama çalışmaları ise sürüyor.
Patlamanın sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Yerel medya ise patlamanın havai fişeklerin saklandığı depoda meydana geldiğini duyurdu.
Etiketler: Ermenistan
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